Im Neustadter Krankenhaus Hetzelstift ist am Donnerstag ein Corona-Patient gestorben, der über 90 Jahre alt war. Der Betroffene stammte aus dem Landkreis Bad Dürkheim, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Damit sind bislang sechs Menschen aus dem Kreis und einer aus der Stadt Neustadt dem Virus erlegen. Die Anzahl an Coronafällen im Bereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung lag am Freitag um 10 Uhr bei 377 (Vortag 368), davon 288 (279) im Landkreis und unverändert 89 in der Stadt Neustadt. Im Vergleich zum Donnerstag sind 21 weitere Menschen genesen, insgesamt seit Beginn der Krise 252. Im Kreis Südliche Weinstraße lag die Fallzahl am Freitagmorgen bei 140 (137).

Testcenter am Wochenende zu

Das Corona-Testcenter und die benachbarte Fieber-Ambulanz für Menschen aus Neustadt und dem Südkreis Bad Dürkheim sind ab sofort samstags und sonntags geschlossen. Von Montag bis Freitag sind sie ab 20. April von 10 bis 14 Uhr geöffnet, wie das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim mitgeteilt hat. Anmelden können sich Menschen, die befürchten, sich mit dem Virus infiziert zu haben, über das Neustadter Bürgertelefon: 06321/855-1891.

