Auch Neustadt profitiert von den Lockerungen, die der jüngste Perspektivplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung bietet. Dieser wurde am Dienstag in Mainz vorgestellt. Demnach kann zum Beispiel der Handel ab Mittwoch wie ein Lebensmittelgeschäft öffnen, wenn der Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 100 lag. Oberbürgermeister Marc Weigel hat den Plan am Dienstagabend begrüßt. In einer Pressemitteilung freute er sich „über die weiteren Öffnungsschritte unter anderem zur Unterstützung des Neustadter Handels und Tourismus“.

Bäderöffnung später

Verschieben wird sich mit den Vorgaben des Landes aber die in Neustadt geplante Öffnung dreier Neustadter Freibäder: Für das Stadionbad und das Freibad Mußbach waren der 15. Mai angedacht, für die Hambacher Anlage war es der 22. Mai. Das Land erlaubt dies nun erst ab 2. Juni. Damit liegt das Duttweilerer Bad sozusagen im Plan, weil der Saisonstart ohnehin auf den 5. Juni festgesetzt wurde.

Derweil hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Dienstagabend 27 Neuinfektionen gemeldet, 21 davon im Kreis, sechs in der Stadt Neustadt. 17 neue Corona-Fälle wurden im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gezählt. Todesfälle mussten nicht verzeichnet werden.