Das Corona-Notkrankenhaus bei den Diakonissen in Lachen-Speyerdorf soll vorerst bis Ende des Jahres im Stand-by-Betrieb bestehen bleiben. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen, indem er einem Vertrag mit dem Landkreis Bad Dürkheim zustimmte. Das Krankenhaus soll im Ernstfall für Corona-Patienten aus der Stadt und dem südlichen Landkreis dienen, die keine Intensivbetreuung brauchen, aber nicht zu Hause gepflegt werden können. Der Kreistag Bad Dürkheim hatte dieses Vorgehen bereits am 10. Juni abgesegnet. Die monatlichen Kosten werden ab Juli von rund 42.000 auf dann rund 11.000 Euro reduziert. Davon übernimmt die Stadt 55 und der Kreis 45 Prozent. Derweil sind die Corona-Fallzahlen in Neustadt (108) sowie den Landkreisen Bad Dürkheim (329) und Südliche Weinstraße (155) mit Stand Dienstagmittag unverändert geblieben.