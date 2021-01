Im Neujahrsfilm der Stadt Neustadt hat Oberbürgermeister Marc Weigel für die Schutzimpfung gegen das Coronavirus geworben. Seit Freitag ist der Inzidenzwert für Neustadt (gemeldete Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) zurückgegangen: Lag er gemäß den Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitag noch bei 118,1, betrug er am Samstag 112,6 und am Sonntag 101,4. Er lag damit aber noch immer über dem Landesdurchschnitt von zuletzt 99,8.

Am Montag startet die Stadtverwaltung ihre Hilfsangebote für Bürger, die sich im Impfzentrum im Telekom-Hochhaus impfen lassen wollen und derzeit auch berechtigt sind. Dazu gehört ein Bürgertelefon, das beim Anmelden für einen Termin hilft. Es ist von Montag bis Freitag, 8.30 bis 16 Uhr, unter 06321/855-1891 erreichbar. Helfen kann auch Gemeindeschwester Stephanie Rößler: 06321/855-1418. Hinzu kommt ein kostenloser Fahrdienst für Menschen, die nicht mobil sind: Dafür kann man sich per E-Mail an fahrdienst.corona@neustadt.eu oder über das Bürgertelefon anmelden.

Auch die Hambacher Pfadfinder wollen gemeinsam mit der Pauluskirchengemeinde über 80-jährigen Impfwilligen helfen. Wer das will, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon 06321/84770 melden und den Namen sowie eine Rückrufnummer hinterlassen.