Neustadt und die umliegenden Gemeinden stecken voll in der Omikron-Welle der Corona-Pandemie. Das zeigen die neuen Infektionszahlen des beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelten Gesundheitsamts, das auch für Neustadt zuständig ist. Laut der Mitteilung vom Donnerstag sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Neustadt 111 neue Corona-Infektionen hinzu gekommen, im Kreis Bad Dürkheim waren es 227. Ferner informiert die Behörde, dass es derzeit 1443 Corona-Infizierte in Neustadt gibt, im Kreis Bad Dürkheim sind es momentan 3404 aktive Infektionen. Die vielen Ansteckungen wirken sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) aus: Neustadt liegt dabei seit Dienstag über 1000. Am Donnerstag wurde der Wert mit 1129,1 angegeben. Auch im Kreis zeigt die Kurve nach oben, allerdings liegt der Kreis Bad Dürkheim bei einer Inzidenz von nun 890,0 noch unter der 1000er-Marke. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag 310 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Südlichen Weinstraße lag am Donnerstag bei 711,3.