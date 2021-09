So langsam entspannt sich die Corona-Lage in Neustadt wieder etwas: Laut Landesuntersuchungsamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 136,7 gesunken (Mittwoch: 159,4). Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag über neun Neuinfektionen in der Stadt informiert. Demnach gibt es aktuell 255 Covid-19-Infektionen in Neustadt. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde 32 Neuinfektionen gemeldet, hier sind aktuell 241 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Inzidenz im Kreis liegt bei 59,4. Einen positiven Corona-Test hat es bei einem Schüler der Haßlocher Ernst-Reuter-Schule gegeben. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau hat das dortige Gesundheitsamt am Donnerstag 15 Corona-Neuinfektionen gemeldet.