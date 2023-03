Die Corona-Auffrischungsimpfungen sind angelaufen. In den Neustadter Arztpraxen und Seniorenheimen ist die Nachfrage groß. Nicht nur die über 70-Jährigen zeigen sich interessiert. Allerdings gibt es für Jüngere noch keine Empfehlung.

Jens Spahn, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister, hat auch am Dienstag die Werbetrommel für Covid-Auffrischungsimpfungen gerührt: Zum einen sollten die Länder alle über 60 Jahre alten Menschen über die sogenannte Booster-Impfung informieren, zum anderen sollte sie allen angeboten werden, die dies nach Ablauf der sechs Monate seit der letzten Spritze wünschten. Beides will er bei der anstehenden Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern empfehlen.

In Neustadt war und ist die Nachfrage nach der Auffrischungsimpfung groß. Laut Landesstatistik erhielten bislang 378 Neustadter diese Spritze in Einrichtungen wie Krankenhaus oder Landesimpfzentrum. Zusätzlich haben unabhängig vom Wohnort 845 Menschen eine Auffrischungsimpfung durch einen in Neustadt niedergelassenen Arzt erhalten, wie aus der Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung hervorgeht.

Warten auf Termin

Viele Patienten fragten von sich aus nach der Auffrischungsimpfung, sagt Isabell Bender, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Vor allem ältere Menschen, die zu Beginn der Impfkampagne priorisiert geimpft wurden, kommen aktiv auf Bender zu. Das beobachtet auch die Allgemeinmedizinerin Petra Wendler: „Die Bereitschaft zur dritten Spritze ist groß, bei besonders gefährdeten Personen sprechen wir die Auffrischungsimpfung von uns aus an.“

Die hohe Nachfrage stellt die Praxen vor logistische Herausforderungen. „Aktuell müssen unsere Patienten ab Anmeldung bis zur Auffrischungsimpfung zwei bis drei Wochen auf einen Termin warten“, erklärt Wendler. Das hänge zum einen damit zusammen, dass ja der reguläre Praxisbetrieb aufrechterhalten werden müsse. Zum anderen nehme Bestellung und Lieferung des Impfstoffs und vor allem die Aufklärung der Patienten Zeit in Anspruch. „Der Patient muss vorher gut angesehen werden, ob Vorerkrankungen bestehen, oder ob er momentan fit ist für eine Impfung“, sagt Wendler. Sie sehe Massenimpfungen von mehreren hundert Personen pro Tag eher kritisch, da dann kaum Zeit für das Gespräch mit dem Arzt bleibe.

Stiko-Empfehlung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Auffrischungsimpfung für alle über 70, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, für Menschen mit Vorerkrankungen und für Pflege- und medizinisches Personal. Außerdem sollten Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson grundimmunisiert wurden, eine Auffrischungsimpfung erhalten, da das Vakzin eine geringere Wirksamkeit im Vergleich zu den anderen zeige. Bei Johnson & Johnson wird bei der Grundimmunisierung nur eine Spritze verabreicht. Zudem verweist die Stiko auf einen Mindestabstand von sechs Monaten zwischen Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung.

„Wir haben auch schon Anfragen von jüngeren Patienten, aber das, was wir momentan an Zeit und Impfstoff zur Verfügung haben, reicht gerade für diejenigen, für die die Auffrischungsimpfung empfohlen wurde“, sagt Ärztin Wendler. Sie halte sich an die Vorgaben der Stiko. Falls die Infektionszahlen hoch blieben, könne sie sich vorstellen, dass die Booster-Impfung auch für andere Personengruppen empfohlen werde, ergänzt Wendler.

Bereitschaft ist hoch

Ihre Kollegin Bender geht davon aus, dass die Auffrischungsimpfung noch auf andere Altersgruppen ausgeweitet wird. „Die Anzahl der Antikörper, die der Körper nach der Impfung gebildet hat, kann zurückgehen und der Schutz nachlassen“, so die Medizinerin. Das könne auch ein Grund für die Impfdurchbrüche sein, wie sie jetzt immer wieder auftreten. Vorstellbar für Bender wäre eine Impfung, wie man sie auch von der Grippeschutzimpfung kenne, die jedes Jahr aufgefrischt werde.

Beide Ärztinnen betonen, dass die Bereitschaft zur Auffrischungsimpfung bei den bereits Grundimmunisierten hoch sei. „Diese Patienten haben ja bereits erfahren, wie die Impfung bei ihnen abläuft und wie sie sie vertragen“, sagt Bender. Die Herausforderung sei nicht, jemanden für eine Impfauffrischung zu gewinnen, sondern diejenigen von der Nützlichkeit der Impfung zu überzeugen, die sich bisher nicht impfen lassen wollten, so die Ärztin.

Schnelle Seniorenheime

In den Seniorenheimen haben die meisten Bewohner inzwischen eine Auffrischungsimpfung erhalten. „Wir haben Ende September mit den Booster-Impfungen begonnen und sind fast durch damit“, sagt Ute Rieger, Leiterin des Seniorenheims Haardtblick in Lachen-Speyerdorf. Sie bestätigt, dass diejenigen, die bereits zweimal geimpft wurden, auch die Auffrischungsimpfung wollten. „Die meisten unserer Bewohner haben ein tiefes Vertrauen in die Impfung“, so die Heimleiterin.

Das ist auch im Seniorenhaus der Arbeiterwohlfahrt in Lambrecht zu beobachten. „Keiner unserer Bewohner war skeptisch oder verunsichert gegenüber der Auffrischungsimpfung“, sagt Pflegedienstleiterin Alexandra Fiedler. Bereits Anfang September seien alle Booster-Impfungen ausgeführt worden. Lediglich ein kleiner Prozentsatz wolle oder könne nicht geimpft werden. „Mehr als 90 Prozent sind geimpft“, so Fiedler.

