Aktuell keine Corona-Neuinfektion in Neustadt und nur eine im Landkreis Bad Dürkheim: Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag gemeldet. Neustadt hat nun wieder einen Inzidenzwert von 0,0, im Landkreis stieg er noch einmal leicht auf 6,0 an. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Montag keine weiteren Fälle registriert, der Inzidenzwert blieb mit 4,5 unverändert.