Die Stadt Neustadt bleibt ein weißer Fleck auf der Corona-Warnstufen-Karte Rheinland-Pfalz. Nach wie vor wird der Inzidenzwert für eine besondere Gefahrenlage nicht erreicht. Dieser bezieht sich auf die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

So hat das für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag drei neue Infektionen für Neustadt gemeldet, womit es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 183 Erkrankungen gab, 18 davon sind noch aktiv. Im Kreis kamen seit Dienstag sechs Fälle hinzu, die Gesamtzahl beträgt nun 512, davon sind 77 noch aktiv. Der Landkreis liegt weiter in der Gefahrenzone orange. Fragen an das Gesundheitsamt werden laut Kreisverwaltung am besten per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de gestellt: Wegen der Vielzahl an täglichen Telefonaten sei die telefonische Erreichbarkeit nicht immer sichergestellt. Alarmstufe orange gilt seit Mittwoch auch für den Landkreis Südliche Weinstraße. Dort wurden einschließlich der Stadt Landau 19 Neuinfektionen registriert, davon betroffen sind auch zwei Kitas in Eußerthal und Godramstein.

Wie das Marienhaus Klinikum Hetzelstift auf Anfrage mitteilte, werden dort aktuell zwei Corona-Patienten behandelt, allerdings nicht intensiv. Zudem gebe es zwei Verdachtsfälle unter den Patienten. An der Besucherregelung wird derzeit nicht gerüttelt: Die Zeiten bleiben eingeschränkt, darüber hinaus gelten die allgemeinen Corona-Regeln. Wie lange das so bleibt, muss das Hetzelstift abwarten. Andere Krankenhäuser hätten bereits wieder ein Besuchsverbot eingeführt.