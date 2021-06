In Neustadt ist von Dienstag auf Mittwoch eine neue Corona-Infektion dazu gekommen. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Mittwoch informiert. Auch im Kreis Dürkheim hat es innerhalb von 24 Stunden eine neue Infektion gegeben, so die Behörde. Derzeit gibt es acht aktive Infektionen in Neustadt und sieben im Kreis. Für die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bedeuten die aktuellen Zahlen nur geringfügige Veränderungen: Der Kreis Bad Dürkheim liegt laut den Daten des Landesuntersuchungsamts nun bei 2,3, und Neustadt ist nach mehreren Tagen mit einer Null-Inzidenz auf einen Wert von 3,8 geklettert.

Für die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt am Mittwoch drei neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße beträgt 2,7.