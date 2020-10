Die Stadt Neustadt, seit Samstag in der Corona-Warnstufe gelb, ist bis Montagmittag näher an die Gefahrenstufe orange gerückt. Der Inzidenzwert (gemeldete Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) lag dem Gesundheitsministerium zufolge bei 28,2. Seit Freitagmittag sind insgesamt sechs Neuinfektionen registriert worden, aktuell sind 23 aktive Infektionen bekannt, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilte. Der Stadtverwaltung zufolge gehört zu den Neuinfektionen eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte in Lachen-Speyerdorf.

Der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung hat am Montag erstmals wieder getagt. Alle Abteilungen sollen nun bis Mittwoch einen Katalog erarbeiten, der je nach Bedarf gestaffelte Maßnahmen mit Blick auf eine Gefahrenlage umfasst, heißt es auf Nachfrage. Das betrifft folglich Sparten wie Sport, Schule, Kita, Altenpflege, aber auch den Ordnungsbereich oder intern die Personalabteilung. So soll auch geprüft werden, ob – ähnlich wie im Frühjahr – der Vollzugsdienst wieder durch Mitarbeiter anderer Abteilungen aufgestockt werden kann. Am Mittwoch wird der Stab wieder tagen. Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld setzt auch Oberbürgermeister Marc Weigel darauf, dass die Bürger sich vernünftig verhalten und vor allem die AHA-Regeln befolgen.

Der Landkreis Bad Dürkheim ist weiterhin in der Gefahrenstufe orange, doch liegt der Inzidenzwert mit 48,2 dicht am 50er Wert, ab dem Alarmstufe rot gilt. Dort wurden seit dem Wochenende 25 neue Fälle gezählt, 106 Infektionen sind noch akut. Alarmstufe herrscht bereits im Landkreis Südliche Weinstraße mit einem Inzidenzwert von zuletzt 61,5. Gelb ist die Lage in der Stadt Landau. Insgesamt wurden an der Südlichen Weinstraße seit Freitagmittag 28 neue Fälle gezählt.