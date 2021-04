Nach dem zwischenzeitlichen Ausrutscher am Sonntag ist Neustadt auch am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der kritischen 100er-Marke geblieben, ab der neue Einschränkungen drohen. Der Wert lag bei 93,9. Die Inzidenz informiert über die Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Laut Gesundheitsamt Neustadt sind von Montag auf Dienstag sechs Neuinfektionen hinzugekommen, im Kreis Bad Dürkheim sind es 38. Somit gibt es aktuell 143 aktive Infektionen in Neustadt und 374 im Landkreis. Die britische Virusmutation ist in Neustadt in sechs weiteren Fällen nachgewiesen worden, im Kreis in neun Fällen.

Da der Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zum dritten Mal in Folge bei der Inzidenz über 100 lagen, tritt dort nun die Corona-Notbremse mit verschärften Regeln in Kraft. Derweil hat das Gesundheitsamt in Landau für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau seit Montag 24 Corona-Neuinfektionen gemeldet.