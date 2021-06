Auch am Montag blieb der Inzidenzwert in Neustadt bei null. Damit gab es laut Landesuntersuchungsamt keine Corona-Neuinfektion innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner. Für den Landkreis Bad Dürkheim betrug der Wert 5,3, für den Kreis Südliche Weinstraße 3,6. Derweil hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim seit der letzten Meldung am Freitagnachmittag je einen weiteren Corona-Fall im Kreis sowie in Neustadt erfasst. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind ebenfalls zwei Neuinfektionen hinzugekommen, wie die dortige Kreisverwaltung informierte.