Seit Freitag sind in Neustadt zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, einer davon wohnte im GDA Wohnstift. Laut Kreisverwaltung wurden im Kreis Bad Dürkheim im gleichen Zeitraum vier Todesfälle gemeldet. Alle Verstorbenen waren über 80 Jahre alt. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle auf insgesamt 55. Im Kreis gab es 65 Neuinfektionen, in Neustadt 25. An der Südlichen Weinstraße wurden seit Freitag 76 neue Fälle gezählt. Außerdem sind drei Senioren an den Folgen gestorben, damit sind es nun 23 Sterbefälle.

Mehr zum Thema