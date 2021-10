Neun weitere Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim seit Donnerstag gemeldet, sechs davon im Landkreis und drei in Neustadt. Weitere Todesfälle durch das Coronavirus sind in dieser Zeit nicht hinzugekommen. Im Kreis Bad Dürkheim sind derzeit 130 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt sind es 66. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau gibt es seit Donnerstag insgesamt 24 weitere Fälle. Ein neuer Todesfall wurde in Landau verzeichnet.