Neun neue Corona-Infektionen sind in Neustadt innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Darüber das hat das Gesundheitsamt informiert, im Landkreis Bad Dürkheim hat es seit Mittwoch 17 Neuinfektionen gegeben. Laut Landesuntersuchungsamt sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Stadt leicht auf 63,8 gesunken und im Kreis leicht auf 42,8 gestiegen. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau hat das dortige Gesundheitsamt 32 weitere Corona-Fälle gemeldet. Für etwas Verwirrung hat unterdessen der Impfbus des Landes gesorgt. Er hielt zwar wie angekündigt am Donnerstag an der Berufsbildenden Schule. Jedoch stand der Bus nicht wie vorgesehen an der Robert-Stolz-Straße 30, sondern an der Robert-Stolz-Straße 36. Leser hatten sich in der Redaktion gemeldet und beklagt, dass der Bus gar nicht gekommen sei.