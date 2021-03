Die Stadt hat sich am Mittwoch wie von Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) mehrfach im Vorfeld angekündigt als Corona-Modellregion beworben. In diesen Kommunen sollen dann bestimmte Lockerungen möglich sein. Weigel hadert ein bisschen mit dem Prozedere rund um das Modellregion-Projekt. Denn die Stadt habe frühzeitig Testmöglichkeiten geschaffen und auch 70 Gastronomen geschult, damit sie vor Ort Schnelltests durchführen können. „Aufgrund dieser Bemühungen war es ja möglich, dass am Montag einige Außengastronomie-Betriebe geöffnet haben“, sagt Weigel. Mit den Schnelltestmöglichkeiten in der Speyerdorfer Straße, im Klemmhof und nun auch in der Hetzelgalerie sei das Angebot für die Bürger deutlich erweitert worden. Daher sei es ärgerlich, dass das Land die Teilnahme am Modellregion-Projekt nun mit einem Inzidenzwert unter 50 verknüpft. Und das geschah just an dem Tag, als Neustadt erstmals wieder über 50 lag. Man habe sich trotzdem beworben, „weil wir denken, dass wir einiges vorzuweisen haben“, betont Weigel. „Wir haben beim Städtetag früh unser Interesse bekundet, es hat nur leider länger gedauert, bis die Bewerbung möglich war.“