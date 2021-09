Die Anzahl der neuen Corona-Fälle ist in Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim wieder rückläufig: Für die Stadt meldet das Gesundheitsamt vier Neuinfektionen seit Donnerstag und sieben für den Kreis. Infiziert haben sich auch ein Kind der Kita Regenbogen in Meckenheim, jeweils ein Schüler beziehungsweise eine Schülerin der Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch und der Integrierten Gesamtschule in Deidesheim sowie zwei Kinder der Grundschule Elmstein. Die Inzidenz in Neustadt lag am Freitag bei 125,7 (Donnerstag: 136,9) und im Kreis bei 63,1 (59,4).

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden acht neue Fälle registriert, teilt das dortige Gesundheitsamt mit. Eine ältere Frau aus Landau starb im Zusammenhang mit dem Virus. Auch im Kreis sind zwei Schüler Corona-positiv. Im Kreis lag die Inzidenz bei 50,5.