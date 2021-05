Nicht nur Toilettenpapier ist während der Pandemie stark gefragt. Gleiches gilt für Desinfektionsmittel und die notwendigen Ständer. Dass indes eine Schreinerei dabei zur „Kreativschmiede“ wird, ist nicht selbstverständlich.

Er hat eine für viele Menschen passende Höhe, ein sauber wirkendes Äußeres und kann mit nur drei Klicks zusammengesetzt werden: der Desinfektionsständer samt Desinfektionsspender Marke Eigenbau der Neustadter Schreinerei Fischer. Corona macht erfinderisch, ist seit rund vier Wochen klar. Aber auch zwingend vorgeschriebene Hygienepläne spielten dem Unternehmen von Dirk Fischer, dem Präsidenten der Handwerkskammer der Pfalz, in die Karten.

Desinfektionsständer sind ein Muss, wenn Läden wegen der Corona-Lockerungen wieder öffnen wollen. Auch für Frisöre und andere Dienstleister, die ab 4. Mai vielleicht wieder an den Start gehen dürfen, sind sie Pflicht. Insofern verwundert es nicht, dass sich die Neustadter Unternehmensgemeinschaft Willkomm Ende vergangener Woche zu Wort gemeldet hatte, als klar war, dass einiges wieder laufen darf. Thema war eine Sammelbestellung für Desinfektionsständer und -spender. Geschäfte, Büros, Dienstleister konnten sich bis Dienstagvormittag melden.

Mit Willkomm im Gespräch

Da war die Schreinerei aber schon vorbereitet und arbeitet nun laut ihrem Inhaber mit der Willkomm zusammen: Eine größere Bestellung sei eingegangen. Bis spätestens Ende nächster Woche sollen alle interessierten Neustadter Unternehmer versorgt sein. Dann will Fischer, auch andere mögliche Kunden beliefern.

Wie alle Unternehmen hat er unter Corona zu leiden. Zwar arbeitet die Firma laut Fischer vor allem für Privatkunden, doch diese hätten ebenfalls Mitte März erst einmal „die Bremse reingehauen“. Seine Schreinerei laufe derzeit noch in etwa kostendeckend, will sich der Handwerker nicht beklagen. Für viele andere sehe es schlechter aus. Er rechnet damit, dass die eigentlichen Folgen verzögert eintreten werden. Dann, wenn die Landesdarlehen zurückgezahlt werden müssen und sich die Frage stelle, „von was eigentlich“? Zu viel sei in Rheinland-Pfalz über Darlehen gemacht worden.

Erst Spuckschutz gebaut

Jenseits dieser großen Fragen hat die Schreinerei Fischer aber vor gut vier Wochen angefangen, sich in Sachen Corona schlau zu machen. Am Anfang standen die mittlerweile bekannten Schutzblenden an Ladenkassen. „Dann aber kamen ganz schnell Fertigprodukte auf den Markt, oder die Betroffenen haben sich selbst etwas gebastelt“, berichtet Fischer von seinen Erfahrungen.

Durch seinen Kontakt zur Frisör-Innung und die für diese Berufsgruppe besonders strengen Hygienepläne kam er auf die Desinfektionsständer. „Und dann haben wir gemerkt, dass ja alle so etwas brauchen, das noch dazu geeignet sein muss, um draußen, also vor dem Geschäft, aufgestellt werden zu können.“

Zwei Tage lang probiert

Zwei Tage lang probierten Fischer und sein Team aus, was am besten wäre, dann wurden mehrere Prototypen gebaut, um sich für einen zu entscheiden. Er besteht aus drei Teilen, die zusammengesteckt werden können. Das Material ist laut Fischer ein Holz-Verbundwerkstoff, wasserfest und mit „hygienisch unbedenklicher Oberfläche“ – die zudem resistent gegen das Desinfektionsmittel sei.

„Wenn wir Material haben, können wir 150 bis 200 Stück in der Woche bauen“, so der Firmenchef. Aktuell aber seien vor allem die Spender ein Problem. Dafür seien Armhebel notwendig und diese wiederum weltweit nicht zu haben. Die Lösung: Fischer lässt sie selbst von einem Schlosser fertigen. Für 130 Euro brutto ist der Ständer im Übrigen zu haben, hinzu kommen 60 bis 80 Euro für den Spender. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch melden: 06321/483968.