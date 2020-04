Dreieinhalb Wochen Homeschooling liegen hinter uns Schülern. Jetzt, in den Osterferien, finde ich: Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Was ist gut gegangen? Und für den Fall, dass die Schulen geschlossen bleiben: Was sind die Baustellen der nächsten Wochen?

Dass Lehrerinnen und Lehrer ganz unterschiedlich sind, ist nichts Neues. Aber bei den Arbeitsaufträgen in der Homeschooling-Zeit hat es sich besonders deutlich gezeigt. Insgesamt kann ich mich glücklich schätzen: Die Aufträge variieren zwar hin und wieder zwischen einer normalen Hausaufgabe und dem einer harten Unterrichtswoche. Aber in den vergangenen Wochen hat sich in den meisten meiner Kurse ein Rhythmus entwickelt, der passt. Mir zumindest.

So vielfältig wie die Aufgaben waren anfangs auch die Wege, auf denen sie übermittelt wurden. Mittlerweile vereinheitlicht sich das – in kleinen Schritten. In der App „sdui“, die eigens für den Schulgebrauch entwickelt wurde, schreiben immer mehr Lehrkräfte mit ihren Kursen und stellen dort Materialien bereit. Zurzeit gibt es aber immer noch eine wilde Mischung aus mehreren Kommunikationsmöglichkeiten. Ein Wechsel braucht eben seine Zeit.

Alternative zu „Zoom“?

Der Unterricht findet auf „Zoom“ statt, einer US-amerikanischen Plattform für Videokonferenzen. Schön: Einfache Bedienung. Ziemlich unschön: die Datenschutzfrage. Einiges, was als problematisch angeprangert wurde, haben die Entwickler behoben. Aber dass Zoom während der Videokonferenzen zu Werbezwecken Daten sammelt, ist Teil des Geschäftsmodells. Vielleicht wäre es also an der Zeit, sich nach einer Alternative umzusehen – sollten die Schulen geschlossen bleiben.

Es herrscht immer noch Unsicherheit darüber, wann die Schulen wieder geöffnet werden, und darüber, wie eigentlich in der Corona-Zeit benotet werden soll. Denn auf bisher erbrachte Leistungen darf es keine Noten geben – sollten die Schulen aber über den 4. Mai hinaus geschlossen bleiben, muss sich nach jüngsten Informationen des Bildungsministeriums zumindest die Oberstufe darauf einstellen, dass Leistungen, die dann erbracht werden, bewertet werden.

Wieder im Ungewissen

Die Entscheidung fällt nach Ostern. Bis dahin sind Schüler- und Lehrkräfte wieder einmal im Ungewissen – wie so oft in diesen Zeiten. Vielleicht melde ich mich nach den Osterferien wieder aus dem Homeoffice, vielleicht aber auch aus einer mehr oder weniger sterilen Schule.

Der Autor