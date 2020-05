Nach sieben Wochen Homeschooling habe ich vor kurzem wieder meine Schule von innen gesehen. Denn für einen Teil von uns Schülern ist seit einer Woche wieder Präsenzunterricht angesagt – Zeit für einen Nachtrag ins „Corona-Logbuch“.

Fest steht: Normal ist etwas anderes. Hin und wieder gerät das in Vergessenheit in diesem außergewöhnlichen Schulalltag, den Zehnt-, Elft-, und Zwölftklässler und ihre Lehrer seit der Öffnung der Schulen Anfang Mai haben. Natürlich ist es schön, nach sieben Wochen wieder Freunde in der Schule sehen zu dürfen – und sie nicht nur mit schlechtem Gewissen zu einem Spaziergang mit Sicherheitsabstand zu treffen. Und doch ist es eine Ausnahmesituation.

Im Linksverkehr durch das Schulgebäude

Langsam kommt die Routine: Am Morgen bildet sich vor dem Haupteingang der Schule eine lange Schlange. Vor Betreten der Einrichtungen müssen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann unter den mehr oder weniger strengen Augen einer Lehrkraft die Hände desinfizieren. Dann geht es für sie durch das fast menschenleere Schulgebäude – immer mit dem nötigen Abstand und Maske. Nicht zu vergessen gelten in der Schule neue „Verkehrsregeln“: Um Ansammlungen von Schülern zu vermeiden, dürfen beispielsweise Treppen jeweils nur in eine Richtung benutzt werden: nach oben oder nach unten. Außerdem herrscht Linksverkehr, „wie in England“, was im Hygieneplan der Schule steht.

Der Unterricht ist wegen der Hygieneregel zu einem reinen Frontalunterricht geworden. Die Maske darf nach gründlichem Händewaschen oder desinfizieren abgenommen und in einer geöffneten Brotdose oder einem anderen Behälter aufbewahrt werden. Werden Arbeitsblätter oder Klausuren ausgeteilt, geschieht das kontaktlos: Sie werden auf einen Tisch gelegt. Die Schüler kommen nacheinander, um sich ein Exemplar abzuholen.

Man wird nachlässig

Es ergeben sich aber auch einige unterhaltsame Situationen. Wenn beispielsweise Schüler etwas an das Whiteboard schreiben sollen. Und sie, eine Maske tragend, einzeln nach vorne gehen, um von der Lehrkraft einen Einmalhandschuh in Empfang zu nehmen, damit sie schließlich den Tafelstift benutzen können.

Wie streng die Hygieneregeln eingehalten werden, ist unterschiedlich. Ein Großteil der Tische in den Klassenräumen steht weit genug voneinander entfernt, um den Sicherheitsabstand einzuhalten – einige aber nicht. Und man darf nicht vergessen: Manche Schüler werden mit der Zeit nachlässig. Da werden im Schulgebäude und auf dem Pausenhof Abstände nicht eingehalten, es bilden sich auch Grüppchen ohne Masken. Leider logisch: Man verliert mit der Zeit den Respekt vor der schwierigen Situation, wird etwas unsensibler und nachlässiger bei Regelverstößen.

Wie sich all das auf die Infektionszahlen auswirken wird, kann nicht prognostiziert werden. Alles, was ich feststellen kann, ist: Es ist schön, wieder unter Menschen zu sein. Jeder versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Besonders sicher fühlt sich das aber trotzdem nicht an.