Ganz zu Beginn der Ferien – mein letzter Corona-Logbuch-Eintrag war abgeschickt, mein Terminkalender frei von Videokonferenzen – stellte ich mir die Frage: Was jetzt? Einen klaren Schnitt zum Anfang der Ferienzeit gab es freilich nicht.

Normalerweise merkt man als Schüler zumindest daran deutlich, dass endlich Ferien sind: Dass man sich an einer Masse von Mitschülern vorbeizwängen muss, um in der Vormittagssonne vom Schulhof herunter in die Stadt und nach Hause zu kommen. Zu Corona-Zeiten ist das unspektakulärer: Irgendwann am Nachmittag war ich fertig mit der Arbeit und klappte mein Laptop zu. Ferien. Am selben Ort, an dem ich in den Wochen zuvor noch gelernt hatte.

Immerhin: Um Sonnenstrahlen abzubekommen, reicht auch der Garten oder ein Lauf durch die Weinberge. Und ein bisschen Schlaf nachholen konnte man im Lauf des Tages auch. Denn Ausschlafen, worauf manch müder Schüler oder Lehrer vielleicht in der Homeschooling-Zeit gehofft hatte, war in den Wochen vor den Ferien nur bedingt möglich. Zu oft begann der Tag mit Videokonferenzen bereits um 8 Uhr morgens.

Überrascht über Ankündigung der Regierung

Derweil verfolgte ich – wie ein Großteil der Bundesbürger – gespannt die Corona-Entwicklungen, natürlich mit besonderem Augenmerk auf die Schulöffnungen. Und klebte dann am Mittwoch, 15. April, an den Lippen der Kanzlerin, die verkündete: Ab Montag, 4. Mai, würden die Schulen schrittweise wieder öffnen, begonnen mit den älteren Schülern, bei denen Prüfungen anstehen.

Eine Überraschung für mich. Denn ich weiß, wie es in unseren Schulen aussieht in Sachen Seife, warmes Wasser, Sauberkeit der Sanitäranlagen. Und frage mich deshalb, wie es gelingen soll, in den engen Fluren und Sälen genug Abstand zu halten.

Klausur am ersten Tag nach Ferien

Trotzdem ist die Entscheidung getroffen, und wir müssen damit umgehen. Konkret heißt das: Viel Organisationsarbeit für die Verantwortlichen in den Schulen und für den Schulträger. In den letzten Ferientagen erreichten uns immer mehr Informationen darüber, wie der Unterricht nun auszusehen hat, und wie dann überhaupt unsere Kursarbeiten geschrieben würden.

Die sind nämlich bei uns Oberstufenschülern abiturrelevant und stehen zum Großteil noch aus – wenn auch nach einem neuen Plan. Das hat zur Folge, dass die Arbeiten besonders im Mai noch enger als sonst getaktet sind – und die erste gleich am Tag der Schulöffnung fällig ist.

Umstände, die sicher weder bei Schülern noch bei Lehrern sonderlich zur Entspannung beitragen. Noch sind die meisten Pläne zur Schulöffnung aber Theorie – wie sie in der Praxis aussehen werden, darauf bin ich gespannt.

