In einigen Kommunen steigen die Corona-Inzidenzen wieder, landesweit nähert sich der Wert wieder der 1000er-Marke. 89 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Neustadt meldet die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Dürkheim am Donnerstag. Im Kreis Bad Dürkheim kamen demnach 218 neue Fälle hinzu. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung 384 neue Infektionen gezählt worden.