Ein Landesimpfbus macht am Freitag, 22. Oktober, von 9 bis 17 Uhr in Neustadt Station. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kommt er von 9 bis 17 Uhr auf den Daniel-Meininger-Platz am Saalbau. Derweil hat das Land eine positive Bilanz seit Beginn der Impfbus-Kampagne am 2. August gezogen: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz hätten mehr als 58.000 Schutzimpfungen verabreicht werden können. In Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße blieb es über das Wochenende unverändert bei der Warnstufe 1, also Gelb, wie das Landesuntersuchungsamt mitgeteilt hat.