Stadtverwaltung und Polizei waren am Donnerstag verstärkt im Einsatz, um zu kontrollieren, ob die Menschen die Corona-Regeln einhalten. Ein solcher Corona-Kontrolltag war landesweit ausgerufen worden. Die Polizei meldete am Nachmittag, dass keine Verstöße festgestellt worden seien. Die Stadt hat angekündigt, am Freitag eine Bilanz vorzulegen. Ihren Angaben zufolge dauert die Aktion noch bis zum Abend an.

Vorgegangen wurde laut Stadt nach einem „Phasenkonzept“. So seien am Vormittag zunächst der Öffentliche Personennahverkehr, Stichwort Buslinien, sowie körpernahe Dienstleistungen, Stichwort Friseure, überprüft worden. Außerdem habe es Kontrollen unter anderem an der Eisbahn am Saalbau, in der Gastronomie und in Spielhallen gegeben. Zusätzlich seien Quarantäne-Auflagen überwacht worden. Dabei seien Polizei und kommunaler Vollzugsdienst nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Weindörfern unterwegs gewesen.

Bußgelder nach Landes-Katalog

Bei den Bußgeldern orientiert sich die Stadt Neustadt an dem neuen Bußgeld-Katalog, den das Land Rheinland-Pfalz am 1. Dezember veröffentlicht hatte. Er spricht Empfehlungen aus, entscheiden können die Kommunen. So hält auch Neustadt ein Bußgeld von 200 Euro für angemessen, wenn ein Bus-Fahrgast weder geimpft noch genesen oder aktuell getestet ist. Bei Verstößen gegen die Kontakterfassungspflicht werden meist 1000 Euro Strafe gegen den Verantwortlichen verhängt, die gleiche Summe wird fällig, wenn Testnachweise nicht kontrolliert werden. Bei Quarantäne-Verstößen sind es ebenfalls 1000 Euro, laut Stadt gab es aber auch Wiederholungsfälle, in denen dann bis zu 2500 Euro bezahlt werden mussten.