Aufgrund mehrerer Corona-Infektionen bei Kindern und beim Personal wurde die Neustadter Kita Pulverturmstraße am Montag, 7. Februar, bis einschließlich Mittwoch, 9. Februar, geschlossen. Dies geschieht laut Stadtverwaltung auf Anordnung des Gesundheitsamts. Ab Donnerstag können Kinder mit einem negativen PoC-Test einer zertifizierten Schnellteststelle wieder in die Kita kommen. Die Eltern seien informiert. Aktuell gibt es drei PCR-bestätigte Infektionen, fünf PoC-Schnelltests zeigten ein positives Ergebnis an. Zudem stehen vier PCR-Testergebnisse von Menschen mit Symptomen noch aus. Die Kita hat 115 Betreuungsplätze.

Übers Wochenende wurden nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim 264 Neuinfektionen im Kreis sowie 146 in Neustadt registriert. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße waren es 490 weitere Fälle.