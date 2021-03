Seit Montag sind in Neustadt zwei Corona-Fälle hinzugekommen, im Landkreis Bad Dürkheim 17. In einem Fall in der Stadt handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim um eine Infektion mit der britischen Virusvariante, im Landkreis sind es vier Infektionen dieser Art. Bislang wurden in Neustadt 24 Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen, im Kreis Bad Dürkheim sind es 66. Aktuell sind 38 aktive Infektionen mit Covid-19 in Neustadt bekannt, im Kreis sind es 155. Neun Corona-Neuinfektionen wurden im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gezählt, wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau mitteilt. In beiden Landkreisen und kreisfreien Städten sind seit Montag keine neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden.