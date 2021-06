Nachdem übers Wochenende vier Corona-Neuinfektionen aufgetreten waren, ist in Neustadt von Montag auf Dienstag kein weiterer Fall dazu gekommen. Darüber hat das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim informiert. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet die Behörde eine Neuinfektion. Der Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) zeigt: Der Kreis Bad Dürkheim liegt bei 3,8 und Neustadt unverändert bei 9,4. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße hat es laut dem dortigen Gesundheitsamt seit Montag keine neue Corona-Infektion gegeben. Im Kreis Südliche Weinstraße ist die Inzidenz auf 0,0 gesunken. Unterdessen meldet das Gesundheitsamt, dass die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus erstmals im Kreis Bad Dürkheim angekommen ist – vergangene Woche hatte es schon einen Fall in Neustadt gegeben. Aktuell geht es um zwei Fälle. Betroffen ist ein Paar, beide über 30 Jahre alt. Die beiden haben sich außerhalb des Landkreises angesteckt. Die positiven PCR-Tests liegen bereits über eine Woche zurück, das Paar ist seither in Isolation. Am Dienstag kam laut Verwaltung das Ergebnis der Sequenzierung, bei der untersucht wird, um welche Variante des Virus es sich handelt. Beide Patienten hätten deutliche Symptome gezeigt, seien aber inzwischen wieder symptomfrei. Das Gesundheitsamt hat die Quarantäne des Paars verlängert und auch noch einen weiteren Test bei den beiden gemacht.