Mit 53 dual Studierenden startete am Montag der Bachelorstudiengang Weinbau & Oenologie am Neustadter Weincampus in das neue Studienjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Studierendenzahlen noch einmal gesteigert werden, teilt der Weincampus mit.

„Wir sind stolz darauf, dass die Studierenden bei uns am Weincampus Neustadt auch in dieser schwierigen Situation ihr Studium in der Regelstudienzeit beenden können und alle wichtigen Inhalte sowohl theoretisch als auch praktisch vermittelt werden“, sagt Studiengangsleiter Dominik Durner mit Blick auf die Pandemie. Ein großer Vorteil sei die Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz. Die meisten Vorlesungen würden in der Aula des DLR gehalten, dort könnten auch größere Gruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln zusammen lehren und lernen.

Rückkehr in Normalbetrieb

Für das Wintersemester plant der Weincampus „weitestgehend Normalbetrieb mit der Rückkehr aller Studierenden an den Campus“, erklärt Weincampus-Geschäftsführerin Wilhelma Metzler. Das wünschten sich auch die Studierenden sehnlichst. „Wir haben die notwendigen Strukturen frühzeitig geschaffen, und unser Hygienekonzept hat funktioniert. Wenn nun noch viele Menschen geimpft werden, dann bin ich zuversichtlich, dass umfassende Präsenz im Wintersemester am Weincampus Neustadt möglich ist“, so Metzler. Am 18. August wird Oberbürgermeister Marc Weigel die neuen Prosemester im Rathaus willkommen heißen.