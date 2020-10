Verstärkte Kontrollen wegen der Corona-Warnstufe Orange im Landkreis Bad Dürkheim: Das hat der bei der Kreisverwaltung eingerichtete Krisenstab am Mittwoch beschlossen. Orange bedeutet, dass in sieben Tagen 35 und mehr Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern gezählt wurden. Im Kreis beträgt diese Zahl aktuell 43, in Neustadt 16. Seit Ausbruch der Pandemie sind nach letztem Stand (Mittwoch, 16 Uhr) im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 628 Menschen positiv getestet worden: 458 im Kreis, 170 in Neustadt. Im Vergleich zu Dienstagnachmittag kamen damit im Kreis sieben neue Fälle dazu, in Neustadt keine. Im Landkreis Südliche Weinstraße wurde bis Mittwochnachmittag ein neuer Fall gezählt, dort liegt die Gesamtzahl bei 210.