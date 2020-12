Seit vergangenem Freitag hat das Coronavirus zwei weitere Todesopfer gefordert. Wie das für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zuständige Gesundheitsamt meldete, starben eine über 70 Jahre alte Frau aus dem Kreisgebiet und eine über 90-jährige Neustadterin im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Anzahl der Opfer auf 31 Menschen im Kreis und vier in der Stadt. Seit Freitag sind außerdem 28 neue Infektionen in Neustadt hinzugekommen; im Landkreis Bad Dürkheim waren es 72. Für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau hat die Kreisverwaltung am Montag 67 Neuinfektionen seit Freitag gemeldet.