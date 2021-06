Von Dienstag bis Mittwoch wurde im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim nur ein weiterer Corona-Fall gemeldet worden, und zwar für Neustadt. Im Kreis wurde keine Neuinfektion registriert. Mit Stand Mittwoch waren nach Angaben der Kreisverwaltung noch 38 aktive Infektionen im Landkreis Bad Dürkheim bekannt, 27 waren es in der Stadt Neustadt.

Die Inzidenzwerte (Anzahl an Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) sind weiter niedrig mit 26,3 in Neustadt sowie 13,6 im Kreis Bad Dürkheim und 15,4 im Kreis Südliche Weinstraße, wie das Landesuntersuchungsamt an Fronleichnam mitteilte.

Teststation für Autofahrer

Zu den Schnelltest-Stationen in Neustadt hat sich eine erste Drive-in-Teststelle gesellt, und zwar auf dem Cineplex-Parkplatz in der Louis-Escande-Straße. Dort können sich Autofahrer täglich von 10 bis 20 Uhr testen lassen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Station ist auch für Motorrad- und Radfahrer offen.