In Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim ist von Mittwoch auf Donnerstag keine neue Corona-Infektion gemeldet worden. Aktuell gibt es laut Kreisverwaltung noch sechs aktive Infektionen in Neustadt und sieben im Landkreis. Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner), die das Landesuntersuchungsamt meldet, ist die Tendenz wieder fallend: In Neustadt betrug der Wert am Donnerstag 1,9 (am Mittwoch 3,8) und im Kreis 1,5 (2,3). In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Mittwoch vier weitere Corona-Fälle erfasst. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße betrug 6,3 (2,7).