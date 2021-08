Eine weitere Infektion im Landkreis Bad Dürkheim, drei in Neustadt hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim seit Donnerstag verzeichnet. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden insgesamt sieben registriert, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilte. Der Inzidenzwert verringerte sich im Kreis Bad Dürkheim auf 19,6. und im Kreis Südliche Weinstraße auf 17,2. In Neustadt stieg er weiter an auf nunmehr 30.