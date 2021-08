Seit der Meldung vom Dienstag sind im Landkreis Bad Dürkheim vier weitere Corona-Infektionen registriert worden und in Neustadt drei. Darüber hat am Mittwoch die Kreisverwaltung informiert. Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt bei 25,6 (Vortag 27,9) im Kreis und bei 20,7 (18,8) in der Stadt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gab es laut Kreisverwaltung acht weitere Fälle. Im Kreis liegt der Inzidenzwert bei 18,1 (12,7).