Nach einigen Tagen liegt die Inzidenz – die Anzahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner – in Neustadt erstmals wieder unter 600, genauer bei 530,9. Nach Auskunft des für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständigen Gesundheitsamts wurden seit Mittwoch in der Stadt 47 neue Covid-19-Fälle registriert, womit derzeit 800 aktive Infektionen bekannt sind. In Deidesheim starb ein über 90-jähriger und zweifach geimpfter Mensch an oder mit Corona. Damit hat sich die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus im Landkreis Bad Dürkheim auf 171 Personen erhöht. Im Kreis wurden bis gestern Nachmittag 74 Neuinfektionen gezählt. Dort sind aktuell 1208 Menschen infiziert. Die Inzidenz lag bei 317,3.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt seit Mittwoch 147 weitere Fälle. Auch im Landkreis starb eine infizierte hochbetagte Person, wie die Behörde mitteilt.