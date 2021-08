Die Corona-Situation in Neustadt verschärft sich wieder etwas. Laut Landesuntersuchungsamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) am Donnerstag bei 41,3. Bleibt es bei diesem Niveau, könnte es in einigen Tagen erste Einschränkungen geben. Das Gesundheitsamt hat derweil am Donnerstag acht neue Infektionen vermeldet, im Kreis Bad Dürkheim waren es sechs (Inzidenz 24,1). Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau meldete das dortige Gesundheitsamt vier neue Infektionen.