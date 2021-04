Die Stadt Neustadt liegt bei der Corona-Inzidenz weiter unter der kritischen 100er-Grenze und bleibt somit vorerst von den verschärften Regeln der Notbremse verschont. Dies bedeutet, dass die Außengastronomie weiter geöffnet bleiben darf – Gäste müssen aber einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Außerdem ist im Handel das Terminshopping möglich. Die Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) lag am Freitag bei 95,7. Das Gesundheitsamt in Neustadt hat seit Donnerstag 26 Neuinfektionen gemeldet: zehn in Neustadt und 16 im Landkreis Bad Dürkheim. Dort gibt es auch einen weiteren Todesfall: Eine über 80 Jahre alte Person aus Carlsberg ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Aktuell gibt es 139 Corona-Infizierte in Neustadt, im Kreis sind es 388. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt 26 Neuinfektionen. In der Verbandsgemeinde Edenkoben gibt es laut der Behörde einen weiteren Todesfall.

