Der Inzidenzwert in Neustadt liegt weiterhin bei null. Damit gab es laut Landesuntersuchungsamt keine Corona-Neuinfektion innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner. Im Kreis Bad Dürkheim lag der Wert am Dienstag bei 4,5, im Kreis Südliche Weinstraße bei 1,8. Laut den Kreisverwaltungen gab es von Montag auf Dienstag in Neustadt, im Landkreis Bad Dürkheim und im Kreis Südliche Weinstraße keine neue Corona-Infektion.