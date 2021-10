Stand Mittwoch, 14 Uhr, sind dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim seit Ausbruch des Coronavirus 7612 Infektionen gemeldet worden, 5277 im Landkreis Bad Dürkheim und 2335 in der Stadt Neustadt. Seit Dienstag waren dabei 18 weitere Fälle im Kreis und fünf in Neustadt hinzugekommen. In Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße waren es bisher insgesamt 6546 Infektionen, neu gemeldet wurden seit Dienstag 15. Alle vier Gebietskörperschaften sind weiterhin in der untersten Warnstufe Gelb.