Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim wurden seit Montag neun weitere Corona-Fälle gemeldet, sechs davon im Landkreis, drei in Neustadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 24,9 auf 19,6 im Kreis und von 30,0 auf 20,7 in Neustadt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gab es zehn neue Fälle, die Inzidenz im Kreis betrug 20,8 (17,2).