Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat am Donnerstagabend die neuen Corona-Zahlen der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Demnach wurden im Kreis 26 Fälle gezählt, in der Stadt Neustadt acht. Wegen eines technischen Problems konnten diese Neuinfektionen noch nicht an das Land übermittelt werden, weshalb die gemeldeten Landeszahlen deutlich abweichen, wie die Behörde erläutert. Im Landkreis sind aktuell noch 141 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt 27. Ein 80-jähriger Kreiseinwohner ist zwischenzeitlich im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Verstorbenen auf 14 im Kreis, zwei sind es in der Stadt.

Zu den Neuinfizierten im Kreis gehört dem Gesundheitsamt zufolge ein Kind, das die Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch besucht. Es war am 26. Oktober zuletzt in der Schule. Als enge Kontakte stehen 26 Personen aus dem Schulumfeld unter Quarantäne. Ansonsten läuft der Schulbetrieb regulär weiter. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. An der Südlichen Weinstraße wurden seit Mittwoch 13 weitere Corona-Fälle gemeldet. Dazu zählen laut Kreisverwaltung auch sechs Patienten des Vinzentius-Krankenhauses Landau. In Stadt und Kreis sind noch 200 aktive Infektionen bekannt.

Wegen der ab 2. November geltenden strengen Corona-Regeln sind ab sofort die Info-Telefone der Stadt geschaltet. Das ist ein Ergebnis der gestrigen Sitzung des Krisenstabs im Rathaus. Das Bürgertelefon ist demnach unter 06321/855-1891 zu erreichen. Für Unternehmen steht laut Pressemitteilung eine Hotline unter 06321/855-5000 zur Verfügung. Sie können ihre Anliegen aber auch per E-Mail an die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft schicken: weg@neustadt.eu.