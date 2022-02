Die Anzahl der Corona-Infektionen ist landesweit leicht gesunken, in der Region über das vergangenen Wochenende aber wieder gestiegen. Neustadt ist weiterhin sehr stark betroffen: Am Montag hat das Gesundheitsamt 390 Neuinfektionen seit der letzten Aktualisierung am Freitag gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim sind es 638 neue Infektionen. Entsprechend steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) an: Neustadt liegt nun bei 2549,0, der Kreis Bad Dürkheim bei 1772,5. Neustadt liegt beim Inzidenzwert damit landesweit weiterhin an der Spitze. Für Landau (773,2) und den Kreis Südliche Weinstraße (790,7) wurden 717 weitere Corona-Fälle gemeldet.