Das Neustadter Leibniz-Gymnasium hat am Donnerstag auf seiner Homepage über einen Corona-Infektionsfall in einer neunten Klasse informiert. Die betroffenen Mitschüler seien informiert worden und müssten nun für 14 Tage in Quarantäne und sich testen lassen. Für diese Schüler werde nach den Osterferien Fernunterricht stattfinden.