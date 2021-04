Chaos bei Corona-Impfungen und kein Ende: In dieser schier unendlichen Geschichte gibt es nun ein neues Kapitel. Fürs vergangene Wochenende hatte das Land plötzlich zusätzliche Impfdosen angeboten. Doch in Neustadt lehnte man eine Sonderschicht ab. Über ein Missverständnis und viel Unverständnis.

Alle wollen raus aus der Corona-Misere. Und da kommen Schlagzeilen wie die aus der vergangenen Woche gerade recht: Das Land stellt 40.000 Impfdosen für eine Sonderaktion am Wochenende bereit. Und zwar für alle, die schon registriert sind, aber noch keinen Termin hatten. Dass es letztlich keine 40.000, sondern nur 20.000 Impfdosen waren – nun denn, haken wir es ab. Was zählt aus Mainzer Sicht, ist die Botschaft: Wir tun alles, um den bösen Pandemie-Geist zurück in die Flasche zu bugsieren. Und was bleibt da auch hängen? Genau, dass das Neustadter Impfzentrum als eines von zwei in Rheinland-Pfalz die milde Gabe aus Mainz dankend ablehnte. Genaue Zahlen, was den Neustadtern da durch die Lappen gegangen ist, gibt es freilich nicht, nur Vergleichszahlen: In Landau und Kaiserslautern etwa erhielten jeweils zwischen 1300 und 1500 Leute eine kurzfristige Einladung zum Impfen mit Astrazeneca.

Was also ist los in Neustadt? Hatten die Mitarbeiter etwa keine Lust auf eine Sonderschicht? Solche Vorwürfe weist Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) entschieden von sich. Er sieht in dem ganzen Vorgang ein ganz klassisches Missverständnis – und eine Geschichte, die er nicht wirklich verstehen könne. Aber der Reihe nach. Weigel holt zunächst etwas aus und erklärt, dass das Neustadter Impfzentrum längst nicht ausgelastet ist. Vergangene Woche seien 2712 Spritzen gesetzt worden. „Wir könnten aber 1100 bis 1200 Impfungen täglich vornehmen, also über 5000 pro Woche“, so der OB. Ihm, der Leiterin des Impfzentrums, Iris Kobel, und den Mitarbeitern vor Ort seien aber die Hände gebunden: „Nicht wir machen die Termine, sondern die vergibt das Land.“ Soll heißen: In Neustadt kann nur geimpft werden, wer vom Land dafür zentral einen Termin bekommen hat. Die Folge? „Wir haben jede Menge freie Termine.“

Mainzer Bedingungen

In diese Gemengelage sei vergangenen Mittwoch die Anfrage aus Mainz gekommen, ob Interesse an zusätzlichen Impfdosen bestehe. Natürlich nehmen wir mehr, meinten Weigel und Kobel. Aber die Frage nach einer Sonderschicht am Wochenende wurde verneint: „Wir haben gedacht, es gibt ja so viele freie Termine, dann können wir auch montags und dienstags noch alles verimpfen.“ Also wurde die Sonderschichten-Absage nach Mainz geschickt. Was zu dem Zeitpunkt in Neustadt aber niemandem bewusst war, die Landesregierung hatte beide Fragen miteinander verknüpft: Mehr Impfstoff gibt’s nur, wenn dieser auch gleich am Wochenende an die Leute gebracht wird.

Nun sahen die Neustadter etwas doof aus, weil viele in der Stadt und im Land dachten: Die haben wohl keine Lust, sich in Sachen Pandemie-Bekämpfung voll ins Zeug zu legen. Das sei Quatsch, betont Weigel. „Wir hatten auch drei Wochenenden geöffnet, als es die Sonderrationen wegen der Grenznähe zu Frankreich gab“, betont er. Und er verstehe die Vorgaben aus Mainz bis heute nicht: „Am Freitag mussten wir eine Impfstraße mittags schließen und die Leute nach Hause schicken, weil keine Termine vergeben worden waren.“ Warum eine Kommune diese freien Termine nicht für Sonderlieferungen nutzen dürfe und stattdessen eine Wochenendöffnung vorgeschrieben werde, leuchte ihm nicht ein. „Es geht doch darum, so viele wie möglich und so schnell wie möglich zu impfen.“

„Dann werden wir öffen“

Er habe zudem mitbekommen, sagt Weigel, dass wegen der Kürze der Zeit nicht überall alle Termine hätten stattfinden können. Und das Land habe die nicht verimpften Dosen dann zurückgefordert – weil die Bedingungen der Sonderimpfaktion nicht erfüllt gewesen seien. Weigel kann angesichts solcher Regeln nur den Kopf schütteln. Aber er räumt offen ein, dass er die politische Verantwortung für das Nein zu einer Öffnung am vergangenen Wochenende trage. Doch mittlerweile habe er die Logik des Landes bei solchen Sonderaktionen verstanden, auch wenn sie ihm immer noch nicht einleuchte. Daher sei klar: Ab sofort ist Neustadt immer dabei.

Wann das sein wird, ist noch offen. Dennoch betont Weigel: „Dann werden wir öffnen. Denn die Leute bei uns sind super engagiert und motiviert.“ Daran soll sich durch Missverständnisse und streitbare Landesvorgaben nichts ändern. Einwurf