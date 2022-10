Aufgrund von verstärkten Anfragen empfiehlt die Stadtverwaltung, dass Interessenten für eine Corona-Impfung am Landesimpfzentrum in Neustadt am besten vorab einen Termin über das Anmeldeportal des Landes unter www.impfen.rlp.de vereinbaren sollten. Freies Impfen ohne Termin sei zwar immer noch möglich, jedoch könne es zu längeren Wartezeiten kommen. Eine zweite Auffrischungsimpfung wird unter anderem für Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit Grunderkrankungen empfohlen. Das Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße 2 ist immer freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Vergangenen Freitag wurden nach Angaben der Stadt in diesen vier Stunden 180 Personen geimpft.