Am Montag, 22. November, startet die Impfambulanz des Marienhaus Klinikums Hetzelstift in Neustadt. Als einziges Krankenhaus in der Pfalz hatte es sich auf Anfrage des Landes dazu bereit erklärt. Impfwillige ab dem Alter von 16 Jahren – ob für die erste. zweite oder dritte Spritze – können online per E-Mail an impfen.new@marienhaus.de einen Termin buchen. Außerdem ist am heutigen Donnerstag, 18. November, sowie am Freitag, 19. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr eine Telefon-Hotline geschaltet: 06321 859-5555.

Geimpft wird laut Hetzelstift montags und donnerstags von 13 bis 20 Uhr ausschließlich mit Biontech. Wer sich per E-Mail meldet, sollte dabei gleich seinen Namen, die vollständige Adresse , Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse angeben, ebenso seinen Impfstatus, also wann und mit was er geimpft wurde. Jeder Impfwillige erhält dann entweder eine telefonische Rückmeldung oder eine Antwort per E-Mail.