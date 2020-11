Für die Stadt Neustadt wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim seit Montagnachmittag 15 neue Corona-Fälle gemeldet, im Kreis Bad Dürkheim waren es zwölf. Somit haben sich in der Stadt bereits 432 mit Covid-19 infiziert, aktuell sind noch 89 Infektionen bekannt. Im Landkreis wurden bislang 1181 Corona-Fälle gezählt. Dort gibt es zurzeit 225 aktive Fälle. Der Inzidenzwert (Anzahl der Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) lag in Neustadt bei 127,7, im Landkreis bei 121,4.

Im Kreis Südliche Weinstraße ist ein Mann im Zusammenhang mit Corona gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen hochbetagten Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Es ist der zehnte Todesfall im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts in Landau, der in Zusammenhang mit dem Virus steht. Im Kreis und der Stadt Landau sind seit Montag 47 neue Infektionen hinzugekommen. Insgesamt wurden bislang 1152 Fälle gezählt. Der Inzidenzwert lag im Landkreis Südliche Weinstraße bei 67,9, in der Stadt Landau bei 96.