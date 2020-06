„51 Unternehmen in Neustadt hat der Bund über die Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Bewältigung der Coronakrise geholfen. Dabei wurden 10,81 Millionen Euro an neuen Kreditlinien zugesagt.“ Das erklärt der Bad Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Auf den Landkreis Bad Dürkheim entfallen weitere knapp 23 Millionen Euro (Stand 31. Mai). Die Programme waren mit dem ersten Nachtragshaushalt gleich zu Beginn der Krise in Berlin beschlossen worden. Sie richteten sich an mittelständische Unternehmen, die nicht unter die Soforthilfe fielen.