Dass der Stadtrat am Dienstagabend ein Unterstützungspaket für Geschäftsinhaber, die unter den Corona-Einschränkungen leiden, geschnürt hat, lobt die Willkomm-Gemeinschaft.

Um den unter den Corona-Einschränkungen leidenden Neustadter Betrieben zu helfen, wird die Stadt in diesem Jahr den Tourismusbeitrag von sechs auf drei Prozent reduzieren. Laut Oberbürgermeister Marc Weigel ergibt dies eine Entlastung von 150.000 Euro. Außerdem verzichtet die Stadt im ersten Halbjahr auf Sondernutzungsgebühren. Die werden normalerweise fällig, wenn Betriebe auf Straßen und Plätzen zum Beispiel Tische, Stühle oder Werbetafeln aufstellen möchten. Durch den Verzicht werden die Betriebe laut Stadt um weitere 45.000 Euro entlastet. „Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Stadt unsere Vorschläge umgesetzt hat und die Entlastung der Händler, Gastronomen und Dienstleister durch das Reduzieren von Tourismusbeitrag und Sondernutzungsgebühren verlängert“, kommentiert Willkomm-Vorsitzender Winfried Walther das Unterstützungspaket in Höhe von 195.000 Euro. Für die Betriebe sei es sehr hilfreich, dass die Stadt sie weiterhin unterstütze. Der Beschluss des Stadtrats sei dabei sowohl aus finanzieller als auch auch aus emotionaler Sicht wichtig. Die Willkomm wolle den „Runden Tisch“ fortführen, um in diesem Kreis bald über Aktionen zur Innenstadt-Belebung zu beraten.